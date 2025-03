Molti giornali aprono oggi sulla guerra in Ucraina e sull’avanzata russa nel Kursk, favorita dal fatto che la scorsa settimana gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari e interrotto la condivisione delle informazioni d’intelligence con l’Ucraina.

Su alcune prime pagine si parla del piano italiano e di quello francese per la difesa, su altre compaiono ancora riferimenti all’ordinanza della Corte di Cassazione che ha condannato il governo a risarcire un gruppo di migranti che nel 2018 rimase bloccato per giorni sulla nave militare Diciotti, per la decisione dell’allora ministro dell’Interno Salvini di impedire loro lo sbarco in Italia. I quotidiani sportivi danno largo spazio alla partita di ieri tra Inter e Monza ma riportano anche le vittorie della sciatrice Federica Brignone e della saltatrice Larissa Iapichino.