Sabato sera la ventiduenne italiana Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei indoor di atletica leggera che si stanno tenendo ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi. Ha vinto con un salto da 6,94 metri, appena tre centimetri in meno rispetto al suo record personale. È la prima volta che Iapichino, una delle atlete italiane più forti e promettenti, vince un oro in una manifestazione di questo livello: finora aveva vinto due argenti europei a Roma nel 2024 e a Istanbul nel 2023 (indoor), mentre aveva vinto il titolo europeo a livello giovanile. Iapichino è figlia di due atleti, la lunghista Fiona May e l’astista Gianni Iapichino.

Nella stessa giornata l’Italia ha ottenuto un’altra medaglia d’oro con Andy Díaz, che ha vinto la gara di salto triplo con un salto da 17,71 metri. Díaz ha trent’anni, è cubano naturalizzato italiano e alle Olimpiadi di Parigi aveva vinto la medaglia di bronzo. Nella stessa gara Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia di bronzo. Anche nel salto in alto l’Italia ha vinto un bronzo piuttosto notevole con Matteo Sioli, che ha solo 19 anni e ha saltato 2,32 metri. Ieri invece Mattia Furlani aveva vinto l’argento nel salto in lungo.