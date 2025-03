Un lander della società privata Intuitive Machines ha raggiunto la Luna, ma non si sa in che condizioni sia

Giovedì il lander Athena della società privata statunitense Intuitive Machines ha raggiunto la superficie della Luna, ma non è chiaro in che condizioni sia. Stando a quanto detto dall’azienda, la discesa di Athena verso il suolo lunare è andata bene, però ci è voluto un po’ per confermare l’allunaggio e dopo circa venti minuti il direttore della missione non era ancora in grado di dire se fosse tutto a posto.

Il fatto che il centro della missione riceva dati dal mezzo fa pensare che non si sia schiantato: a ogni modo la trasmissione di Intuitive Machines e della NASA in streaming è stata interrotta. Nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa in cui verranno date maggiori informazioni.

L’ultima volta che un lander di Intuitive Machines aveva fatto un allunaggio era il febbraio del 2024: Odysseus era stato il primo veicolo spaziale statunitense a compiere un allunaggio controllato dai tempi delle missioni Apollo, ma non era riuscito a stabilizzarsi ed era caduto su un fianco. Circa un mese prima aveva raggiunto la superficie lunare anche il lander giapponese SLIM, che aveva a sua volta avuto problemi.

