La Corea del Nord ha bloccato di nuovo l’accesso ai turisti, poche settimane dopo l’inizio dei primi tour aperti a persone occidentali

La Corea del Nord ha bloccato nuovamente l’accesso ai turisti: poche settimane fa aveva aperto la possibilità ai turisti occidentali di visitare il paese, dopo cinque anni di blocco. Aveva chiuso i confini all’inizio della pandemia da Covid-19 nel 2020 e da allora li aveva riaperti al turismo solo all’inizio del 2024 per poche persone provenienti da Cina e Russia. Lo scorso 20 febbraio erano iniziati nella città industriale di Rason dei tour guidati aperti anche a turisti occidentali. Mercoledì però diverse compagnie di viaggio hanno scritto sui loro account social che i loro tour organizzati erano stati cancellati e che non era più possibile visitare Rason, l’unica città che era stata aperta al turismo. La Corea del Nord non ha commentato né spiegato pubblicamente questa decisione.