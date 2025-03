Un lavoro al Post, per seguire le notizie e le breaking news

Al Post cerchiamo da sempre di seguire le notizie di giornata con grande attenzione e di scriverne poi con rapidità e accuratezza. Col passare degli anni abbiamo esteso i temi di cui ci occupiamo: non solo copriamo con più assiduità le notizie di esteri, soprattutto in un momento storico in cui il mondo non si ferma un attimo, ma anche la politica italiana e la cronaca. Lo abbiamo fatto mantenendo la capacità di sbrogliare e rimettere in ordine notizie complicate, usando un linguaggio comprensibile, dando sempre il contesto necessario ed evitando l’uso di frasi fatte ed espressioni prive di concretezza.

Vogliamo rafforzare il nostro team che si occupa delle news e delle breaking news. La persona che stiamo cercando deve già avere esperienza al desk di un giornale, saper maneggiare notizie diverse ed essere versatile in termini di competenze. Deve saper intervenire sulle breaking news, scrivere notizie brevi con rapidità e accuratezza ma soprattutto prendere decisioni e assumersi responsabilità sulla priorità e gestione di una notizia. Deve inoltre saper rivedere un testo scritto da un’altra persona e/o coordinare il lavoro di altri. Cerchiamo qualcuna o qualcuno che abbia voglia, pazienza e capacità di adattarsi e applicare i criteri di notiziabilità del Post, e che lavori dalla redazione, a Milano.

Requisiti

La persona che cerchiamo deve avere esperienza di lavoro sulle news in una redazione di un giornale, oltre che competenze trasversali (esteri, Italia, politica, tecnologia, economia, cultura). Deve sapere bene l’inglese e possibilmente un’altra lingua, abitare a Milano o essere disposta a trasferirsi, ed essere disposta a lavorare su turni diversi. Il lavoro è intenso e impegnativo: serve saper lavorare sotto pressione, con ritmi elevati senza rinunciare mai all’accuratezza, mantenendo però un rapporto sereno e costruttivo con i colleghi e le colleghe.

Come candidarsi

Se ti interessa questo lavoro al Post puoi candidarti da questa pagina inserendo alcune informazioni essenziali, caricando il tuo curriculum, rispondendo in poche righe a tre domande e svolgendo un breve esercizio (devi scrivere un nostro articolo di massimo 2mila battute, seguendo le indicazioni nella pagina dell’application).

Le candidature potranno essere presentate fino a martedì 18 marzo alle 18.