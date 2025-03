Martina Gentile, figlia dell’amante di Matteo Messina Denaro, è stata condannata a 4 anni e otto mesi di carcere per favoreggiamento

Martedì il giudice per l’udienza preliminare (gup) di Palermo ha condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere Martina Gentile, figlia di Laura Bonafede, la donna che per diversi anni aveva avuto una relazione con il boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto nel 2023. Dopo la fine del periodo di detenzione Gentile resterà in libertà vigilata per un altro anno. Il processo si è svolto con il rito abbreviato.

Gentile, che lavora come insegnante in una scuola, è accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena per avere aiutato Messina Denaro durante il suo periodo di latitanza, durato dal 1993 al 2023. Lo scorso dicembre il pubblico ministero Gianluca De Leo aveva chiesto per Gentile una condanna a 8 anni di carcere.

– Leggi anche: Il crimine più efferato ordinato da Matteo Messina Denaro