L’ex governatore Andrew Cuomo, dimessosi nel 2021 per accuse di molestie sessuali, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di New York

Sabato Andrew Cuomo, ex governatore dello stato di New York dimessosi nel 2021 per accuse di molestie sessuali, ha annunciato ufficialmente sua candidatura come sindaco di New York con un video di 17 minuti pubblicato su X (ex Twitter).

Cuomo ha 67 anni, ed era stato governatore dal gennaio 2011 all’agosto 2021: è il figlio di Mario Cuomo, famosissimo esponente dei Democratici e governatore di New York per tre volte tra il 1983 e il 1994. L’inchiesta nei suoi confronti, archiviata nel gennaio del 2022, era stata condotta ascoltando 179 persone e consultando più di 74mila diversi documenti, tra cui mail e fotografie.

La candidatura di Cuomo arriva in un periodo in un periodo tumultuoso per l’amministrazione di New York: da diverse settimane la quasi totalità degli esponenti del Partito Democratico, che in città ha storicamente un’ampia maggioranza, chiede all’attuale sindaco Eric Adams di dimettersi. Adams è accusato di essersi molto avvicinato all’amministrazione di Donald Trump per risolvere alcuni problemi legali.

Le elezioni per il prossimo mandato (2026-2030) si terranno a novembre, ma le primarie del Partito Democratico (che sono le “vere” elezioni, visto il sostegno diffuso al partito) saranno il prossimo 24 giugno.

