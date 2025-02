L’ex primo ministro della Guinea Ibrahima Kassory Fofana è stato condannato a 5 anni di carcere per corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici. Dovrà anche pagare una multa di 2 miliardi di franchi guineani (pari a più di 220mila euro).

Ibrahima Kassory Fofana è stato primo ministro dal maggio del 2018 al settembre del 2021, nel governo dell’ex presidente Alpha Condé deposto da un colpo di stato militare. Fofana è stato accusato e ora condannato per aver sottratto almeno 15 miliardi di franchi guineani di fondi pubblici da alcuni programmi di assistenza sociale approvati anche durante la pandemia da coronavirus. È uno dei tanti funzionari della deposta amministrazione perseguiti da un tribunale speciale istituito dopo la presa del potere da parte della giunta militare. Si trova in carcere dall’aprile del 2022. Fofana ha negato le accuse, che i suoi avvocati hanno descritto come politicamente fondate. Il suo processo è stato rallentato dal peggioramento delle sue condizioni di salute a causa delle quali aveva chiesto il permesso di andare all’estero per ricevere delle cure: la sua richiesta è stata ripetutamente negata.