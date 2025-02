È stato disposto il sequestro preventivo di oltre 40 milioni di euro alla filiale italiana di DHL per presunta frode fiscale 

La procura di Milano ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza di 46,8 milioni di euro a DHL Express Italy, la filiale italiana della divisione spedizioni della multinazionale tedesca di trasporti merci e logistica DHL. Il sequestro è stato disposto nell’ambito di un’indagine che riguarda una presunta frode fiscale sull’IVA che sarebbe avvenuta fra il 2019 e il 2023: DHL Express Italy avrebbe appaltato i suoi servizi ad aziende più piccole che avrebbero emesso fatture false per operazioni mai svolte o che non avrebbero versato l’IVA, sfruttando anche detrazioni previste da leggi per lo sviluppo del settore industriale, e i contributi ai loro dipendenti. Alcune di queste aziende non esisterebbero neanche, se non su carta.

Sono circa tre anni che la procura di Milano ha cominciato a indagare le grandi aziende della logistica invece che le cooperative più piccole a cui appaltano i loro servizi, con l’idea che sia più efficace concentrarsi sul beneficiario finale. L’obiettivo è contrastare presunte frodi fiscali e proteggere i lavoratori da quelle che la procura ha definito «gravi condotte che agevolano» il loro «sfruttamento» e che «determinano concorrenza sleale». Un’altra filiale italiana di DHL, la DHL Supply Chain Italy, era stata coinvolta in un’inchiesta simile nel 2021: in quel caso la procura di Milano aveva disposto un sequestro di 20 milioni di euro, poi confermato dalla Corte di Cassazione.