Degli hacker hanno rubato 1,3 miliardi di euro in criptovalute da una delle principali piattaforme di scambio

Degli hacker hanno rubato l’equivalente di 1 miliardo e 360 milioni di euro a Bybit, la seconda piattaforma di scambio e investimento di criptovalute più grande al mondo. I ladri sono riusciti a sfruttare una falla nella sicurezza del sistema per impossessarsi di un portafoglio della criptovaluta Ethereum durante un’operazione di routine della piattaforma. Il furto è considerato la più grande rapina di criptovalute di sempre.

Bybit ha offerto una ricompensa pari al 10 per cento del denaro recuperato a chi riesca ad aiutarla a reimpossessarsi dei soldi sottratti. La piattaforma, che ha sede a Dubai e gestisce fondi per circa 19 miliardi di euro, ha detto comunque di essere solvente nonostante il furto e che gli utenti che hanno perso denaro saranno rimborsati in ogni caso.