Papa Francesco «non è fuori pericolo», ma i medici sono fiduciosi

Nel pomeriggio di venerdì i medici del policlinico Gemelli di Roma che si stanno occupando del ricovero di Papa Francesco hanno tenuto una conferenza stampa per dare informazioni sulle sue condizioni di salute. Hanno fatto sapere che il Papa «non è fuori pericolo», ma si sono detti fiduciosi sulle sue possibilità di recupero. Papa Francesco è ricoverato dal 14 febbraio a causa di un’infezione alle vie respiratorie e per una polmonite bilaterale. I medici hanno aggiunto che il Papa «non è allettato, è presente e mantiene il suo buonumore», nonostante sia cosciente della gravità della situazione. Il professor Sergio Alfieri ha detto che il Papa resterà ricoverato almeno per «tutta la prossima settimana» e che il rischio al momento è che l’infezione si estenda.

Papa Francesco ha 88 anni e ha da tempo qualche problema di salute legato anche alla sua età: negli ultimi quattro anni è stato ricoverato quattro volte. La sala stampa vaticana ha detto che questo ricovero è dovuto a un’infezione polimicrobica (quindi causata da più di un tipo di microrganismo) ai polmoni, e la scorsa settimana aveva definito «complesso» il quadro clinico e diagnostico.