Un uomo è stato accoltellato al Memoriale dell’Olocausto di Berlino

Venerdì un uomo spagnolo di 30 anni è stato accoltellato a Berlino, nell’area settentrionale del Memoriale dell’Olocausto: l’uomo è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita, mentre la persona che è sospettata di averlo colpito è stata arrestata alcune ore dopo. Al momento non è chiaro se i due uomini si conoscessero né si possono ipotizzare i motivi dell’attacco: la polizia ha detto di non aver nemmeno trovato l’arma con cui è stato compiuto.

Il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, più comunemente chiamato Memoriale dell’Olocausto o della Shoah, è una grande distesa di quasi tremila blocchi di calcestruzzo, alti da pochi centimetri a 4 metri, e si trova nel quartiere Mitte, poco lontano dalla Porta di Brandeburgo. È uno dei posti più visitati della città ed è stato inaugurato nel 2005. Domenica in Germania si terranno le elezioni parlamentari, ma al momento non ci sono indicazioni che l’accoltellamento abbia ragioni politiche o sia classificabile come atto di terrorismo.