Google ha versato 326 milioni di tasse non pagate in Italia

Google ha versato 326 milioni di euro di tasse, sanzioni e interessi non pagati in Italia. La notizia è stata comunicata in una nota firmata dal procuratore capo di Milano Marcello Viola, in cui si spiega che le accuse contro l’azienda erano relative al periodo compreso tra il 2015 e il 2019: tra queste c’erano «l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi prodotti in Italia e l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali di sostituto d’imposta» (i sostituti d’imposta sono i soggetti pubblici o privati, come datori di lavoro o enti previdenziali, che trattengono le tasse dovute dai compensi per poi versarli allo Stato). La procura di Milano, che indagava sull’azienda per presunta evasione fiscale, ha quindi chiesto l’archiviazione del procedimento.

Google aveva già versato 306 milioni di euro all’Italia nel 2017, dopo che la Guardia di Finanza le aveva contestato il mancato pagamento di 227 milioni di euro di tasse.

