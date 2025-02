È stato arrestato il figlio del gestore della panetteria di Milano in cui sabato era stato ucciso un uomo

La polizia ha arrestato Raffaele Mascia, il figlio del fornaio della panetteria di piazzale Gambara, a Milano, in cui sabato sera una persona aveva sparato a due uomini ucraini, uccidendone uno e ferendo l’altro. Mascia è stato arrestato perché è accusato di essere la persona che ha sparato ai due uomini: le accuse formali nei suoi confronti sono di omicidio e tentato omicidio aggravati, e porto abusivo di un’arma da fuoco. Era stato portato in questura lunedì sera ed è stato messo in stato di fermo con un provvedimento emesso martedì.

La persona uccisa si chiamava Ivan Disar e aveva 49 anni. La persona ferita ne ha 26. Nel locale oltre a loro e a Mascia c’era anche suo padre, gestore della panetteria, che ha detto che si trovava sul retro al momento degli spari, e una donna moldava, che non è stata colpita. Mascia ha 21 anni e alcuni precedenti per piccoli reati, e secondo il padre da qualche anno non aveva più rapporti con la famiglia. Le telecamere del negozio lo mostrano fuggire dalla porta sul retro poco dopo gli spari.