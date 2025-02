Una persona ha sparato a due uomini in un negozio di Milano, uccidendone uno e ferendo l’altro, ed è fuggita

Sabato sera a Milano una persona ha sparato a due uomini che si trovavano in una panetteria del quartiere Gambara, a ovest del centro: uno, di cittadinanza ucraina, è ricoverato in condizioni gravi, mentre l’altro, di cui non si conosce ancora l’identità, è morto dopo il trasporto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione della polizia l’aggressore sarebbe entrato nel negozio mentre il gestore era in un locale sul retro, avrebbe sparato ai due e poi sarebbe fuggito.