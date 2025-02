Il leader dell’opposizione di Singapore è stato condannato per aver mentito al parlamento

Pritam Singh, il leader del Partito dei Lavoratori, il principale partito di opposizione a Singapore, è stato condannato a pagare due multe di 7mila dollari di Singapore ciascuna (in totale quasi 10mila euro) per aver mentito sotto giuramento a una commissione parlamentare d’inchiesta. A Singapore, un minuscolo stato del Sud-Est asiatico, i parlamentari che vengono condannati a più di un anno di carcere o a una multa superiore ai 10mila dollari singaporiani possono perdere il proprio seggio: la commissione elettorale di Singapore ha chiarito che la condanna di Singh non risponde a questi criteri, dato che è composta da due multe inferiori alla soglia, e quindi lui potrà mantenere il proprio posto.

Il processo contro Singh riguarda le dichiarazioni fatte da una ex parlamentare del suo partito, Raeesah Khan, condannata a sua volta per aver mentito al parlamento. Inizialmente Khan aveva criticato la polizia per aver gestito male un caso di molestie sessuali. Dopo che le sue affermazioni erano state contestate Khan aveva ammesso che la storia era falsa, e aveva detto di essere stata spinta dai dirigenti del suo partito, fra cui Singh, a continuare a raccontarla. Durante un’interrogazione in parlamento Singh aveva poi negato di averlo fatto, ma la commissione parlamentare d’inchiesta aveva ritenuto false le sue affermazioni e aveva rinviato il caso alla procura, che ha intentato un processo contro di lui: alla fine del processo il giudice ha confermato la versione della commissione secondo cui Singh aveva mentito.

Fin dalla sua indipendenza, nel 1959, Singapore è sempre stato governato con metodi semiautoritari dallo stesso partito, il Partito di Azione Popolare, che attualmente controlla 79 seggi in parlamento: il Partito dei Lavoratori, di centrosinistra, è il secondo partito più grande, e ne ha solo 7. Singh ha detto che farà ricorso in appello contro la condanna e che intende candidarsi alle elezioni parlamentari di novembre.