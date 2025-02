C’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli

Domenica alle 15:30 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli. L’epicentro è stato rilevato in mare, nel Golfo di Pozzuoli, e l’ipocentro a una profondità di circa 2,5 chilometri. Non ci sono stati danni, ma la scossa è stata sentita in molte città della zona, compresa Napoli, e diverse persone hanno lasciato le proprie case per precauzione. I Campi Flegrei sono un’area vulcanica dove si registrano spesso scosse di terremoto, per un fenomeno chiamato bradisismo, che consiste nel movimento del suolo dovuto a gas e fluidi molto caldi. Prima della scossa di domenica, negli ultimi giorni ne erano state registrate diverse altre di minore intensità.

