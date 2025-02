Weekly Beasts

Nella nostra raccolta di animali di questa settimana abbiamo inserito la fotografia di un cane di razza barbone mentre viene agghindato per il Westminster Kennel Club Dog Show, la gara di bellezza cinofila più importante degli Stati Uniti. Potete trovare qui altre fotografie notevoli, compresa quella dello schnauzer gigante che ha vinto quest’edizione. Poi ci sono gazzelle di montagna, in un’area della Turchia in cui vengono applicate misure di protezione per diminuire il rischio di estinzione della specie, e due aquile di mare coda bianca sul ghiaccio a Vladivostok, in Russia.