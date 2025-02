Celebripost

La raccolta fotografica di questa settimana è particolarmente ricca di fotografie di attrici e attori: venerdì scorso sono stati assegnati i Critics Choice Awards, i premi di cinema e tv assegnati ogni anno dai critici delle principali testate americane, e rimandati più volte a causa degli incendi in California; sabato è stata la volta dei premi Goya, i più importanti premi cinematografici spagnoli; giovedì, ieri, è iniziato il festival del cinema di Berlino, la cosiddetta Berlinale; inoltre è ancora in corso il festival internazionale del cinema di Santa Barbara, in California, e ci sono state le prime proiezioni di Captain America: Brave New World, White Lotus, Mickey 17 e Bridget Jones – Un amore di ragazzo. Ma ci sono anche fotografie di facce note al Super Bowl (Serena Williams, Kendrick Lamar, Samuel L. Jackson), Shakira sdraiata sul palco a un suo concerto e Adele che con il compagno Rich Paul guarda una partita di NBA.