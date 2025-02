Nella centrale nucleare svizzera di Beznau è stato avviato per errore l’arresto di emergenza di un reattore

Lunedì è stato avviato per errore l’arresto di emergenza di un reattore della centrale nucleare di Beznau, che si trova nel canton Argovia, nel nord della Svizzera. La società energetica Axpo, che gestisce la centrale, ha fatto sapere che alle 13:05 di lunedì, durante un controllo di routine, è stato attivato inavvertitamente il sistema di arresto d’emergenza di uno dei due reattori, senza spiegare meglio cosa sia accaduto. Axpo ha detto che l’impianto è in sicurezza, e che non ci sono pericoli per la popolazione o l’ambiente. Il reattore sarà riattivato dopo che l’azienda avrà consultato l’Ispettorato federale svizzero per la sicurezza nucleare.