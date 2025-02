È morto Tony Roberts, attore caratterista in molti film di Woody Allen

Venerdì è morto a New York l’attore di cinema e teatro Tony Roberts, caratterista in molti film di Woody Allen: nel celebre Io e Annie, per esempio, interpretava il migliore amico del protagonista, nonché una sorta di sua antitesi. I ruoli che aveva scritto Allen per Roberts gli si erano appiccicati così tanto addosso che «tutti nel settore – i direttori dei casting, per dire – pensavano a me in quel modo», disse al Los Angeles Times nel 1997. La notizia della sua morte è stata confermata dalla figlia, Nicole Burley. Aveva 85 anni.

Roberts si interessò al cinema fin da bambino, grazie agli spettacoli radiofonici, poi studiò recitazione sia a Manhattan, dove era nato, sia nell’Illinois. Debuttò a Broadway nel 1962 e cominciò a collaborare con Allen qualche anno dopo, nella produzione teatrale di Provaci ancora, Sam, che nel 1972 uscì anche al cinema. Da lì in poi interpretò personaggi più tranquilli, affabili e sicuri di sé rispetto a quelli nevrotici e impazienti interpretati da Allen: oltre a Io e Annie, che vinse due Oscar, negli anni Ottanta recitò sempre al fianco del regista in Stardust Memories, Una commedia sexy in una notte di mezza estate e Hannah e le sue sorelle. Recitò anche in Serpico assieme ad Al Pacino.

Roberts ebbe un discreto successo anche a teatro, dove interpretò una ventina di ruoli, perlopiù in commedie e musical, tra cui Victor Victoria, con Julie Andrews. Per il suo ruolo nella produzione di Provaci ancora, Sam ottenne la sua seconda nomination ai Tony Awards, i premi più importanti per il teatro negli Stati Uniti: ne aveva ottenuta già una nel 1968 grazie al musical How Now, Dow Jones. Il suo ultimo ruolo a teatro risale al 2009, mentre nel 2017 aveva recitato in una versione televisiva di Dirty Dancing.