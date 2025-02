In Corea del Sud saranno installati sistemi di rilevazione degli uccelli in tutti gli aeroporti 

Giovedì il governo della Corea del Sud ha detto che farà installare telecamere termiche e sistemi radar per il rilevamento degli uccelli in tutti gli aeroporti del paese, con l’obiettivo di prevenire incidenti come quello avvenuto a Muan, nel sud ovest del paese, lo scorso 29 dicembre: morirono 179 delle 181 persone a bordo di un aereo di linea, precipitato a terra dopo un cosiddetto bird strike (cioè una collisione con uno stormo di uccelli), ritenuto fin da subito una delle cause più probabili dell’incidente. Sull’accaduto sono ancora in corso indagini, ma i risultati dei primi approfondimenti svolti hanno reso più concreta l’ipotesi che l’incidente sia stato causato dalla collisione con alcuni uccelli, dato che sono stati trovati dei resti di uccello in entrambi i motori.

Al momento solo 4 dei 15 aeroporti nazionali della Corea del Sud sono dotati di telecamere termiche e di sistemi per il rilevamento degli uccelli: quelli di Incheon, Gimpo, Gimhae e dell’isola di Jeju.