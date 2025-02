Unicredit ha notificato l’offerta per Banco BPM al governo, che dovrà ora decidere se usare il golden power per bloccarla

Unicredit ha infine notificato al governo l’offerta per comprare Banco BPM: era una notifica molto attesa, prevista dalla normativa sul cosiddetto golden power, cioè lo strumento attraverso il quale la presidenza del Consiglio può di fatto condizionare o addirittura vietare un’operazione di mercato nel caso in cui questa riguardi beni o strutture che si considerano strategici per gli interessi nazionali.

L’operazione di Unicredit – che se andasse a buon fine creerebbe la prima banca italiana per capitalizzazione di mercato, cioè per valore complessivo delle sue azioni – è stata criticata in modo alquanto strumentale da diversi esponenti del governo fin dal suo annuncio, avvenuto lo scorso novembre: il governo ha ora 45 giorni di tempo per decidere se bloccarla o meno.

– Leggi anche: Non sarà facile per il governo usare il “golden power” per fermare Unicredit