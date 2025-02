Un’esplosione nel nord di Mosca ha ucciso Armen Sargsyan, fondatore di un battaglione che combatte contro gli ucraini

Lunedì mattina c’è stata un’esplosione in un complesso residenziale nella zona nord di Mosca. L’agenzia di stampa di stato russa TASS scrive che l’esplosione ha causato la morte di Armen Sargsyan, fondatore del battaglione ArBat, composto da forze speciali impegnate a combattere contro i militari ucraini nella regione russa di Kursk. Sargsyan è morto in ospedale, dove era stato ricoverato inizialmente in condizioni critiche. Nell’esplosione è morta anche un’altra persona, una delle sue guardie del corpo, e altre cinque persone sono rimaste ferite. Non è chiaro cosa abbia causato l’esplosione, né se sia stato un attentato e se l’obiettivo fosse proprio Sargsyan (come suppone TASS).