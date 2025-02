L’ex soldato britannico Daniel Khalife è stato condannato a più di 14 anni per aver fornito informazioni riservate all’Iran

Lunedì un tribunale inglese ha condannato l’ex soldato britannico Daniel Khalife a 14 anni e tre mesi di carcere, perché accusato di spionaggio per aver fornito informazioni riservate all’Iran. Khalife ha 23 anni ed era stato dichiarato colpevole lo scorso novembre: con la sentenza di lunedì è stata decisa la pena. Formalmente è stato condannato per aver violato due leggi, l’Official Secrets Act e il Terrorism Act, e per essere evaso, nel settembre del 2023, dalla prigione in cui era detenuto in attesa del processo. I 14 anni e tre mesi sono la pena cumulativa per le tre accuse: 6 anni per aver violato l’Official Secrets Act, altri 6 anni per il Terrorism Act e due anni e tre mesi per l’evasione dal carcere.

Khalife è stato dichiarato colpevole di aver raccolto informazioni riservate sulle forze armate britanniche e di averle passate ad agenti dei servizi segreti iraniani, incontrati in viaggi compiuti in Turchia, in cambio di denaro, ricevuto in due occasioni. Secondo quanto concluso dalle indagini era entrato in contatto con i servizi segreti iraniani poco dopo il suo ingresso nell’esercito, avvenuto quando aveva 17 anni. Non si sa nel dettaglio quali informazioni Khalife avesse consegnato all’Iran: la giudice che lo ha condannato, Bobbie Cheema-Grubb, ha parlato di «una gran quantità» di informazioni, tra cui una serie di screenshot di schermi in cui comparivano i nomi completi di altri soldati e password per accedere a portali con altre informazioni.