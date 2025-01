Secondo fonti del “New York Times” i soldati nordcoreani non starebbero più combattendo al fronte in Russia

Secondo alcuni funzionari statunitensi e ucraini sentiti dal New York Times, l’esercito russo avrebbe ritirato i soldati nordcoreani che stavano combattendo al suo fianco al fronte contro l’Ucraina. A novembre la Corea del Nord aveva inviato in Russia circa 11mila soldati per aiutare le truppe russe nella regione di Kursk, occupata dall’Ucraina. Alcuni giorni fa il comandante dell’esercito ucraino Oleksandr Syrsky aveva detto che in tre mesi circa la metà di loro sarebbe stata uccisa o ferita; gli altri non si vedrebbero al fronte da circa due settimane, hanno detto le persone sentite dal New York Times, che hanno chiesto di parlare in forma anonima per via della riservatezza delle informazioni di intelligence.

Negli ultimi tempi alcune fonti militari ucraine avevano sostenuto che l’esercito russo avesse appaltato i combattimenti nella regione di Kursk quasi per intero ai soldati nordcoreani, con il ruolo di truppe d’assalto. Il problema è che pur essendo più addestrati dei russi i soldati nordcoreani sono molto impreparati alle condizioni della guerra in corso, e non parlando russo tendono a combattere per conto loro. Questo secondo le fonti ucraine li ha portati a compiere errori gravi, per esempio a muoversi in gruppi da 40-60 uomini, attirando il fuoco dell’artiglieria, e quindi a essere uccisi o feriti in grandi numeri.

– Leggi anche: Come combattono i soldati nordcoreani in Russia