La terza e ultima stagione di “Squid Game” uscirà su Netflix il 27 giugno 2025

La piattaforma di streaming Netflix ha annunciato che la terza e ultima stagione della serie tv sudcoreana Squid Game uscirà il 27 giugno 2025, sei mesi dopo la seconda stagione, che era uscita a fine dicembre 2024.

La prima stagione, uscita nel 2021, aveva avuto un successo sorprendente, diventando il contenuto in streaming più visto e discusso al mondo. La seconda stagione aveva ricevuto recensioni più tiepide: alcuni l’avevano considerata all’altezza della prima, ma molti critici l’avevano descritta come ripetitiva e non del tutto riuscita. Era comunque stata molto vista e apprezzata dal pubblico: nel trimestre della sua uscita Netflix aveva raggiunto il numero più alto di nuovi iscritti nella sua storia, 18 milioni e 900mila persone, più del doppio delle attese degli analisti. La piattaforma aveva attribuito il risultato a una programmazione particolarmente fortunata in quel periodo, fra cui proprio l’uscita della seconda stagione di Squid Game.

