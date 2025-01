La Roma ha vinto 2-0 contro l’Eintracht Francoforte e si è qualificata per i playoff di Europa League

La Roma si è qualificata per i playoff di Europa League, la seconda competizione calcistica europea per club, dopo aver battuto per 2-0 i tedeschi dell’Eintracht Francoforte con i gol di Angeliño e Eldor Shomurodov. Era l’ultima giornata della cosiddetta “fase campionato” di Europa League, che come la Champions League da quest’anno ha cambiato formato. Questa prima fase prevedeva un girone unico con dentro tutte le 36 squadre partecipanti: le prime 8 si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla 24esima si sono qualificate per i playoff a scontri diretti. Le 8 squadre vincitrici dei playoff affronteranno le 8 già qualificate agli ottavi.

La Lazio, l’altra italiana nel torneo, ha invece perso 1-0 contro i portoghesi del Braga, ma si è comunque qualificata per gli ottavi di finale arrivando prima nel girone a 36 squadre: era già matematicamente certa della qualificazione (anche se non del primo posto), e il risultato di questa partita era quasi ininfluente.

La Roma nel girone è arrivata 15esima, e perciò al playoff sarà sorteggiata contro una tra gli ungheresi del Ferencvaros e i portoghesi del Porto. Gli accoppiamenti funzionano così: la 15esima e la 16esima in classifica vengono sorteggiate contro una tra la 17esima e la 18esima. La Lazio agli ottavi affronterà proprio una tra le vincenti di queste due partite, e perciò potrebbe dover giocare proprio contro la Roma, la rivale cittadina. I sorteggi dei playoff sono in programma venerdì 31 gennaio alle 13.