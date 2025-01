La polizia tedesca ha arrestato 59 tifosi del Paris Saint-Germain per evitare scontri prima della partita contro lo Stoccarda

La polizia di Stoccarda, in Germania, ha detto che martedì sera ha arrestato 59 tifosi della squadra francese del Paris Saint-Germain che si trovavano in città per assistere alla partita di Champions League contro lo Stoccarda, prevista per le 21 di mercoledì. La polizia ha detto di averlo fatto per prevenire degli scontri violenti fuori dallo stadio che sarebbero stati pianificati dai gruppi ultras di entrambe le squadre. I tifosi fermati saranno trattenuti fino a giovedì mattina.

Nel suo comunicato la polizia ha scritto di aver appurato che le persone fermate avessero viaggiato da Parigi a Stoccarda senza un biglietto per entrare allo stadio e che alcune di loro avessero con sé dei passamontagna. Nella stessa giornata le autorità hanno impedito a 47 tifosi dello Stoccarda di avvicinarsi al centro e al quartiere Bad Cannstatt, dove si trova lo stadio.