L’amministrazione di Donald Trump ha revocato il contestato blocco dei finanziamenti federali ordinato lunedì

Mercoledì il governo statunitense ha revocato il discusso ordine che aveva emanato due giorni fa, e che chiedeva alle agenzie governative di sospendere l’erogazione dei finanziamenti federali a molti programmi e iniziative che li ricevono, salvo pochissime eccezioni. Nelle intenzioni dell’amministrazione, l’ordine doveva servire a togliere i fondi alle iniziative che non rispettano la linea politica e ideologica del nuovo presidente Donald Trump, ma non era mai entrato in vigore perché una giudice federale lo aveva sospeso.

La decisione era stato molto criticata sia per i suoi contenuti, sia per la comunicazione poco chiara da parte dell’amministrazione di Trump, che non aveva specificato esattamente le conseguenze del blocco dei fondi né quali organizzazioni e uffici sarebbero stati coinvolti, creando molta confusione.

