È stato disposto il sequestro preventivo di 46 milioni di euro alla divisione italiana di FedEx in un’indagine per evasione fiscale

La procura di Milano sta indagando su un caso di presunta evasione fiscale e somministrazione illecita di manodopera che riguarda la divisione italiana di FedEx, la multinazionale statunitense che opera nel settore della logistica e delle spedizioni. Nelle indagini la procura ha disposto il sequestro preventivo di 46 milioni di euro, che dovrà ora essere convalidato dal gip (il giudice per le indagini preliminari). Sono indagati Stefania Pezzetti e Bernd Haaksman, i due manager che hanno firmato le dichiarazioni fiscali nel 2022 e nel 2023, gli anni oggetto delle indagini della procura, mentre alla società è contestata la responsabilità amministrativa per i reati eventualmente commessi dai suoi amministratori.

Secondo l’accusa la divisione italiana di FedEx avrebbe realizzato profitti illeciti rivolgendosi ad altre società che a loro volta avrebbero fatto ricorso a società e cooperative terze per reclutare lavoratori precari e a basso costo. Queste erano in grado di offrire prezzi concorrenziali in quanto erano inadempienti sia sul pagamento dell’IVA sia sul pagamento dei contributi a lavoratori e lavoratrici. È un meccanismo che era già emerso in indagini passate in questo stesso settore, che avevano coinvolto grosse società della logistica.

– Leggi anche: La grossa inchiesta su un presunto sistema di evasione fiscale nella logistica torinese