Una nave cargo è andata contro il pontile di Marina di Massa, in Toscana, e si è incagliata

Martedì 28 gennaio intorno alle 21 una nave cargo battente bandiera di Cipro è andata a sbattere contro il pontile di Marina di Massa, in provincia di Massa-Carrara, in Toscana, e si è incagliata. La nave si trova ancora davanti al pontile, che ha subìto dei danni. Nell’incidente sembra sia stato danneggiato anche lo scafo della nave, ma le condizioni del mare hanno finora impedito un’ispezione dei danni. Non è chiaro nemmeno se dalla nave sia fuoriuscito del carburante.

Le cause dell’incidente non sono ancora note: dalle prime informazioni fornite dalle autorità locali sembra che la nave sia arrivata a riva a causa del forte vento e del mare molto mosso o che abbia avuto dei problemi al motore. La nave, che è lunga circa 100 metri e si chiama Guang Rong, stava trasportando detriti di marmo e aveva a bordo 12 persone, che sono state soccorse.