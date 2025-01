Lo stilista belga Glenn Martens è il nuovo direttore creativo dell’azienda Maison Margiela: prende il posto del famoso stilista inglese John Galliano, che se n’era andato a dicembre dopo dieci anni. Martens manterrà anche il suo ruolo di direttore creativo dell’azienda Diesel che, come Margiela, appartiene a Only The Brave di Renzo Rosso, un gruppo di moda italiano molto importante. L’azienda non ha fatto sapere quando sarà presentata la prima collezione disegnata da Martens.

Martens ha 41 anni, è nato a Bruges, ed era considerato tra i più probabili alla guida di Maison Margiela dopo che, lo scorso settembre, aveva chiuso Y/Project, il marchio che aveva fondato 11 anni prima. Era arrivato a Diesel nell’ottobre del 2020, rendendolo uno dei marchi più apprezzati dai giovani (il 36 per cento dei clienti di Diesel ha tra i 16 e i 25 anni), soprattutto per l’innovativo uso del denim (il materiale di cui sono fatti i jeans) e per aver in parte aperto al pubblico le sfilate. Nel 2023 le vendite di Diesel erano cresciute del 13 per cento da quando era arrivato.

Martens, nota Vogue, condivide alcune caratteristiche con Martin Margiela, che nel 1988 fondò l’omonimo marchio: sono entrambi belgi, si sono laureati in Belle arti ad Anversa, si sono trasferiti a Parigi e poi hanno iniziato a lavorare dal marchio francese Jean Paul Gaultier.

– Leggi anche: Abbiamo perdonato John Galliano?