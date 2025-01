L’app di DeepSeek non è più disponibile negli store online in Italia

L’app di DeepSeek, l’azienda cinese di intelligenza artificiale di cui si è molto parlato in questi giorni, non è più disponibile sugli store per smartphone in Italia: l’app non è più scaricabile né dall’App Store di Apple né dal Play Store di Google, anche se il servizio continua a funzionare per chi l’ha già scaricata. Non sono al momento chiare le ragioni: né DeepSeek né altri hanno fornito comunicazioni sulla questione.

Martedì il Garante per la Privacy italiano aveva fatto una richiesta di informazioni alle società che forniscono il servizio di DeepSeek, ma non è chiaro se la rimozione di DeepSeek dagli store sia una conseguenza di questa richiesta. Nel 2023 OpenAI, l’azienda che produce ChatGPT, rese temporaneamente irraggiungibile la piattaforma agli utenti italiani dopo che il Garante aveva aperto un’istruttoria sulle sue pratiche legate alla privacy. In questo caso, però, il garante ha fatto una semplice richiesta di informazioni, che non prevede automaticamente la sospensione del servizio.

