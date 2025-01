Coca-Cola ha ordinato il ritiro di un grosso numero di sue bevande da diversi mercati europei

Le società europea che imbottiglia bevande per conto di Coca-Cola, che produce moltissime bevande oltre a quella omonima, ha ordinato che vengano ritirati alcuni dei suoi prodotti distribuiti in Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Lussemburgo, perché hanno un livello troppo alto di clorato: è una sostanza derivata dei disinfettanti comunemente usati per trattare l’acqua, il cui consumo in alte quantità può causare problemi alla tiroide. Coca-Cola ha detto che secondo gli esperti che ha consultato la probabilità di danni alla salute è comunque bassa. I prodotti sono stati distribuiti anche in Francia, in cui però non è stato ordinato il ritiro.

I prodotti per cui è stato ordinato il ritiro sono bottiglie di vetro e lattine di varie bevande fra cui Coca-Cola, Sprite e Fanta. Gli altri tipi di confezione (come le bottiglie di plastica) non sono coinvolti. L’alta concentrazione di clorato è stata scoperta durante un controllo di routine nell’impianto di imbottigliamento di Gent, in Belgio. Coca-Cola ha detto di non sapere con precisione il numero di prodotti coinvolti, ma che è sicuramente molto alto. Chi scopre di possedere una bottiglia o una lattina per cui è stato ordinato il ritiro può portarla in negozio per farsi rimborsare. Le confezioni coinvolte sono identificate con i numeri di produzione dal 328GE al 338GE, scritti sulla base delle lattine o sul collo della bottiglia.