C’è un accordo per riprendere i voli diretti tra Cina e India, dopo quasi cinque anni

Un comunicato del ministero degli Esteri indiano ha annunciato che c’è un principio di accordo tra India e Cina per riprendere i voli diretti tra i due paesi, dopo quasi cinque anni in cui erano stati interrotti dopo l’inizio della pandemia da Covid-19. Non è stata ancora decisa una data in cui riprenderanno i voli, ma il comunicato dice che sono previsti incontri tra le autorità competenti per stabilire le modalità con cui verranno riattivati i collegamenti.

L’annuncio è stato fatto dopo una visita diplomatica a Pechino, la capitale della Cina, da parte del più importante diplomatico del ministero degli Esteri indiano, il sottosegretario Vikram Misri, che ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. È una visita importante perché dimostra che stanno proseguendo i recenti tentativi di migliorare i rapporti diplomatici tra i due paesi, che da qualche mese hanno trovato un accordo anche su una vecchia disputa di confine che ne aveva molto condizionato le relazioni.