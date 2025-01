Il calciatore Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio: è indagato in un’inchiesta per traffico di droga

Lunedì il calciatore belga Radja Nainggolan, che in Italia ha giocato a lungo nel Cagliari, nell’Inter e nella Roma, è stato arrestato in Belgio per accuse legate al traffico di stupefacenti. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine della procura di Bruxelles su un presunto commercio di cocaina fra l’America del Sud e il Belgio, attraverso il porto di Anversa, uno dei più grandi d’Europa. Nainggolan sta venendo interrogato, ma la procura per ora non ha reso note le accuse contro di lui. Questa mattina inoltre la polizia belga ha compiuto trenta perquisizioni a Bruxelles e e dintorni, oltre che ad Anversa, sempre nell’ambito della stessa inchiesta.

Nainggolan ha 36 anni e ha giocato in Italia per quasi tutta la sua carriera professionistica, dal 2006 al 2023 (con una parentesi all’Anversa fra il 2021 e il 2022). Una settimana fa era entrato nel Lokeren, una squadra che gioca nella seconda divisione belga.