Weekly Beasts

A Villena, in Spagna, c’è uno dei centri di salvataggio e riabilitazione dell’organizzazione internazionale AAP, che ha l’obiettivo di salvare gli animali, in particolare i mammiferi esotici, dal traffico illegale e dallo sfruttamento nei circhi. Questa settimana vengono da lì le fotografie di uno scimpanzé e di un leone. Poi ci sono animali che si attaccano a vicenda: due galli in un tradizionale combattimento durante il Jonbeel Mela, un festa di tre giorni della comunità Tiwa, dell’India nordorientale, e due capre che si prendono a cornate. Un itticione, o speoto, che è un canide diffuso in America centrale e meridionale; un blesbok, specie di antilope tipica dell’Africa del Sud; e un po’ di pinguini, di Humboldt e africani. Per finire con una nuova foto della donna francese che abbraccia il suo cinghiale addomesticato.