Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno perso la finale di doppio agli Australian Open di tennis

Sabato i tennisti italiani Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno perso la finale di doppio maschile agli Australian Open, uno dei quattro tornei più importanti al mondo, quelli che formano il cosiddetto Grande Slam. Sono stati battuti per due set a uno (7-6, 6-7, 3-6) dalla coppia formata dal finlandese Harri Heliövaara e dall’inglese Henry Patten, che avevano vinto assieme l’ultimo torneo di Wimbledon.

Nell’ultimo anno Vavassori e Bolelli avevano vinto assieme quattro tornei, ma non hanno ancora mai vinto un titolo del Grande Slam, pur essendo arrivati per due volte in finale. Quella di sabato è stata la seconda finale consecutiva agli Australian Open, e a giugno avevano raggiunto anche la finale al Roland Garros.

La finale del torneo singolare femminile è stata vinta sabato dalla statunitense Madison Keys, che ha battuto sorprendentemente la bielorussa Aryna Sabalenka. In finale per il torneo maschile ci sono invece il tennista italiano Jannik Sinner, campione in carica, e il tedesco Alexander Zverev. La partita si giocherà domenica, quando in Italia saranno le 9:30, e in via eccezionale si potrà vedere in chiaro sul canale Nove.