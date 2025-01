Un uomo e un bambino sono stati uccisi in un accoltellamento ad Aschaffenburg, vicino a Francoforte, in Germania

Mercoledì poco prima di mezzogiorno una persona ha accoltellato e ucciso un uomo di 41 anni e un bambino di due in un parco della città tedesca di Aschaffenburg, una quarantina di chilometri a est di Francoforte: altre due persone sono ricoverate in ospedale con ferite gravi. La polizia tedesca ha detto di aver arrestato la persona sospettata dell’aggressione, un 28enne originario dell’Afghanistan, che in base alle ricostruzioni citate dalla Süddeutsche Zeitung avrebbe cercato di scappare attraversando i binari della ferrovia. Al momento i motivi dell’attacco non sono chiari.

Aschaffenburg si trova nel nord-ovest della Baviera e il parco in questione è noto per lo spaccio di droghe illegali. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Main-Echo, le persone attaccate erano due insegnanti e cinque bambini di un asilo nido: l’uomo avrebbe aggredito in particolare i bambini, uno dei quali risulta ferito gravemente. La polizia sta sentendo alcuni testimoni per chiarire se siano coinvolti nell’aggressione: «Stiamo indagando in tutte le direzioni», ha fatto sapere un portavoce.