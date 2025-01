Una persona è morta e una è ferita gravemente a causa di un’esplosione di un serbatoio al porto di Barcellona

Martedì mattina un serbatoio contenente del materiale infiammabile è esploso nel porto di Barcellona, causando la morte di una persona: un’altra persona è stata portata in ospedale in gravi condizioni e altre tre sono state ferite più lievemente. I vigili del fuoco hanno detto che l’esplosione è avvenuta intorno alle 10 del mattino al Terminales Portuarias, SL (TEPSA), una parte del porto dove avviene lo scarico e il carico di prodotti chimici e dove erano in corso dei lavori di manutenzione. Il fuoco derivato dall’esplosione è stato spento.