Un cittadino afghano e due statunitensi sono stati liberati in uno scambio di prigionieri

Martedì gli Stati Uniti e il regime dei talebani in Afghanistan hanno reso noto uno scambio di prigionieri in cui due cittadini statunitensi detenuti in Afghanistan sono stati liberati in cambio di un cittadino afghano condannato e detenuto negli Stati Uniti per accuse di narcotraffico e terrorismo. Lo scambio è avvenuto anche grazie alla mediazione del Qatar.

Il primo cittadino statunitense liberato si chiama Ryan Corbett ed era stato arrestato in Afghanistan ad agosto del 2022 durante un viaggio di lavoro. Nelle prime ore di martedì la sua famiglia ha diffuso un comunicato in cui ringraziava sia l’amministrazione di Biden che la nuova di Trump. Il secondo prigioniero liberato si chiama William Wallace McKenty e di lui non si sa praticamente niente dato che la sua famiglia aveva chiesto per il suo caso estrema riservatezza.

Il cittadino afghano liberato si chiama Khan Mohammed: stava scontando l’ergastolo negli Stati Uniti dopo essere stato condannato nel 2008 per narcotraffico e terrorismo. Mohammed era stato arrestato mentre combatteva con i talebani in Afghanistan e poi estradato negli Stati Uniti, dove era stato condannato per l’accusa di aver gestito un carico di eroina e oppio che era diretto negli Stati Uniti. Secondo il tribunale il traffico di droghe in cui era coinvolto Mohammed aveva favorito le attività dei gruppi terroristici afghani: al tempo il dipartimento di Giustizia disse che si trattava della prima condanna negli Stati Uniti in base alle leggi sul narcoterrorismo.