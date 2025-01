A Tel Aviv, in Israele, un uomo ha accoltellato una persona e poi è stato ucciso da un passante armato

Sabato nel centro di Tel Aviv, in Israele, un uomo ha accoltellato una persona ed è stato poi ucciso da un passante armato. Il fatto è avvenuto su Levontin street, una zona piena di locali e ristoranti: un uomo armato con un coltello ha aggredito un altro uomo, che è stato portato in ospedale ed è in condizioni gravi. Subito dopo un passante che aveva un’arma da fuoco ha sparato all’assalitore, uccidendolo. In seguito all’aggressione le persone presenti nella zona sono scappate, e non è chiaro se altre siano state ferite.

Varie fonti interne alla polizia, rimaste anonime, hanno detto ai giornali israeliani che l’aggressore era un uomo palestinese di 19 anni di nome Salah Yahya, originario di Tulkarem, in Cisgiordania, e si trovava irregolarmente in Israele. La polizia sta indagando per capire se si è trattato di un attacco terroristico.