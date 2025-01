È morto a 82 anni Franco Piperno, tra i fondatori del gruppo di sinistra extraparlamentare Potere operaio

È morto a 82 anni il fisico, saggista e docente universitario Franco Piperno, che tra gli anni Sessanta e Settanta fu uno dei leader del gruppo di sinistra extraparlamentare Potere operaio. Piperno era malato da tempo, e da qualche giorno era ricoverato in una struttura sanitaria di Cosenza, in Calabria.

Era nato il 5 gennaio del 1943 a Catanzaro. Nel 1969, dopo la laurea in fisica all’università di Pisa, fondò Potere operaio insieme a Toni Negri e Oreste Scalzone. Nel 1979 fuggì in Francia per usufruire della “dottrina Mitterrand” e sfuggire al cosiddetto “processo del 7 aprile”, in cui furono coinvolti diversi intellettuali e scrittori associati alla sinistra extraparlamentare accusati di aver sostenuto, ispirato e in parte coordinato vari atti di eversione e terrorismo di sinistra negli anni precedenti. Piperno lavorò come docente di fisica della materia presso l’università della Calabria, e tra gli anni Novanta e Duemila fu assessore comunale a Cosenza.

