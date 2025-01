La proprietaria della casa di Carrie Bradshaw a Manhattan non ce la fa più

A inizio gennaio la persona che possiede e vive dentro all’edificio di 66 Perry Street, nel West Village di Manhattan, a New York, ha chiesto di poter installare un cancello di metallo di fronte alla gradinata della propria casa, una delle caratteristiche case a schiera in arenaria marrone costruite nel tardo Ottocento in alcuni storici quartieri della città.

L’edificio di 66 Perry Street, infatti, da anni è diventato una «destinazione turistica globale», come si legge nella richiesta, perché è la casa di Carrie Bradshaw, protagonista della celebre serie tv Sex and the City, che racconta le avventure sessuali e romantiche di un gruppo di amiche nella New York a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Nella serie e nel suo sequel, And just like that…, la cui prima stagione è uscita nel 2021, l’ingresso dell’edificio è inquadrato molto spesso, soprattutto per mostrare com’è vestita Bradshaw quando esce di casa, ed è sullo sfondo di alcune delle scene più importanti della serie.

Da anni l’ingresso di 66 Perry Street viene visitato ogni giorno da decine di turisti fan di Sex and the City che vogliono fare foto e video sulla sua scalinata. Già in precedenza la proprietaria aveva provato a installare una catenella all’inizio della scalinata, invitando le persone a non scavalcarla, a evitare se possibile di fare foto e anche a fare una donazione a un canile vicino. L’invito non è servito a granché, anzi: con la moltiplicazione di blog e profili Instagram e TikTok dedicati ai consigli per i viaggi, le persone che consigliano online di visitare 66 Perry Street non hanno fatto che aumentare, anche perché la serie continua ad avere molti fan anche a distanza di trent’anni.

La proprietaria, che preferisce restare anonima, ha spiegato che «a qualsiasi ora del giorno e della notte ci sono gruppi di visitatori davanti alla casa che scattano foto con il flash, chiacchierano ad alta voce, postano sui social media, fanno video di TikTok o semplicemente festeggiano il momento». Le persone, dice la proprietaria, «posano, ballano e si sdraiano sui gradini», ignorando la catenella: costruire un cancello, scrive, la aiuterebbe «a recuperare una qualità di vita ragionevole». L’edificio ha rilevanza storica e per apportare modifiche all’aspetto esterno c’è bisogno dell’approvazione della New York City Landmarks Preservation Commission, che deciderà se concedergliela o meno nei prossimi giorni.

