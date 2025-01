L’attivista per i diritti delle donne Nahid Taghavi, detenuta in Iran dal 2020, è stata liberata ed è tornata in Germania

Domenica Nahid Taghavi, un’attivista per i diritti delle donne iraniano-tedesca che era detenuta in Iran dal 2020, è stata liberata ed è tornata in Germania. Taghavi ha 70 anni ed era detenuta nel carcere di Evin, a Teheran, lo stesso in cui è stata trattenuta per tre settimane la giornalista italiana Cecilia Sala. L’annuncio è stato confermato dalla figlia di Taghavi, Mariam Claren.

Taghavi era stata arrestata nell’ottobre del 2020 durante una visita a Teheran, e l’anno dopo era stata condannata a più 10 anni di carcere con accuse pretestuose, tra cui quelle di guidare un gruppo illegale e di fare propaganda contro il regime iraniano. L’ong Amnesty International ha denunciato come durante i quattro anni di detenzione Taghavi abbia subito torture e sia stata tenuta più volte in isolamento.

