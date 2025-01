Almeno tredici persone sono state uccise da un attacco aereo russo sulla città ucraina di Zaporizhzhia

Almeno tredici persone sono state uccise in un ampio attacco aereo russo sulla città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina; altre ventinove sono state ferite, quattro delle quali in maniera grave. Lo ha comunicato mercoledì pomeriggio il governatore della regione, Ivan Fedorov, spiegando che il bombardamento ha colpito una zona residenziale della città e un edificio industriale; nell’attacco sono stati danneggiati sia un tram che alcune auto parcheggiate, oltre a un minibus con diverse persone a bordo.

Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, cominciata nel febbraio del 2022, Zaporizhzhia aveva più di 700mila abitanti. Da allora è stata attaccata in più occasioni, anche per la presenza di un’importante centrale nucleare. In un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha definito «un attacco deliberato contro la città» e ha detto che il numero delle vittime rischia di aumentare.

Attenzione: le immagini sono forti