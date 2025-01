In Australia tre persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo vicino all’isola di Rottnest, una località turistica

Martedì sono morte tre persone nello schianto di un piccolo aereo privato per turisti vicino all’isola di Rottnest, una nota località turistica che si trova una trentina di chilometri al largo di Perth, sulla costa occidentale dell’Australia. A bordo dell’aereo c’erano sei turisti più il pilota, un 34enne australiano che è morto nello schianto insieme a due di loro: una donna svizzera di 65 anni e un uomo danese di 60. Lo schianto in mare è avvenuto subito dopo il decollo, dall’isola verso la terraferma.

Il volo trasportava tre coppie: i sopravvissuti sono una donna danese, un uomo svizzero, e una coppia di australiani. La polizia ha detto che solo una persona tra loro ha ferite significative: nessuno è in pericolo di vita. L’agenzia per la Sicurezza dei trasporti del governo ha aperto un’indagine per capire le cause dello schianto, che al momento sono ignote: una delle ipotesi, che la polizia non ha ancora confermato, è che l’aereo abbia urtato degli scogli mentre decollava, e si sia danneggiato. L’isola di Rottnest è famosa, tra le altre cose, perché ci vivono i quokka, piccoli marsupiali imparentati con i canguri.