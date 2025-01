Il dipartimento della Difesa statunitense ha accusato le aziende cinesi Tencent e CATL di lavorare per l’esercito della Cina

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha aggiunto le società tecnologiche cinesi Tencent e CATL a una “blacklist” di aziende accusate di lavorare per l’esercito della Cina. Tencent è tra le molte cose l’azienda proprietaria di WeChat, il più popolare servizio di messaggistica in Cina, mentre CATL è la più grande società produttrice di batterie per auto elettriche al mondo.

La lista viene aggiornata annualmente dal dipartimento della Difesa statunitense e al momento comprende 134 aziende cinesi. L’inclusione nella lista non comporta sanzioni immediate, ma può comunque avere ripercussioni sulla capacità delle due aziende di continuare a operare negli Stati Uniti. CATL sta concedendo in licenza le proprie tecnologie alla società automobilistica Ford Motor, Tencent invece ha investimenti in diverse società di videogiochi negli Stati Uniti.