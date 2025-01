L’Indonesia è entrata a far parte dei BRICS

Il governo brasiliano ha annunciato l’ingresso dell’Indonesia nei BRICS, il gruppo dei paesi nato principalmente per contrastare l’influenza mondiale degli Stati Uniti e dei loro alleati occidentali che include tra gli altri Russia, India, Cina, Sudafrica e lo stesso Brasile, che ne detiene la presidenza per il 2025. Con oltre 280 milioni di abitanti, l’Indonesia è il quarto paese più popoloso al mondo ed è la maggiore economia del sudest asiatico: il suo ingresso nei BRICS era già stato approvato nel 2023, ma il paese ne aveva fatto richiesta formale solo dopo le presidenziali del 2024, vinte dall’ex generale Prabowo Subianto. Il gruppo comprende anche Egitto, Iran, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti; l’Arabia Saudita è stata invitata, ma non ha ancora dato una risposta ufficiale, mentre l’Argentina ha rifiutato di aderirvi.

– Leggi anche: L’ultima riunione dei BRICS è servita soprattutto a Putin